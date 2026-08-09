¿Hugo Sánchez está entre los mejores goleadores de Pumas? La realidad que pocos saben

Hugo Sánchez es, sin duda, el mejor jugador en la historia del país y uno de los elementos más destacados que los Pumas de la UNAM han tenido en todos sus años como equipo profesional, por lo que muchos consideran que el mexicano es el máximo goleador en la historia del club.

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Y es que, si bien a Hugo Sánchez se le recuerda por ser el artillero de equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, existen personas que aseguran que este también es el máximo goleador en la historia de los Pumas, aseveración que no puede estar más alejada de la realidad.

¿Es Hugo Sánchez el máximo goleador en la historia de Pumas?

Un punto a detallar es que, en efecto, Hugo Sánchez es uno de los máximos goleadores en la historia del conjunto auriazul. De hecho, las estadísticas lo colocan dentro de los mejores cinco futbolistas en este rubro por encima de otros ídolos como Luis García y Martín Bravo.

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Sin embargo, la realidad es que, a nivel historia, existen tres futbolistas que anotaron más goles en su etapa en Pumas que “Hugol”, siento el primero de ellos Evanivaldo Castro Cabinho con un total de 166 anotaciones en los cinco años que formó parte de la institución de la capital del país.

El segundo puesto es para Ricardo el Tuca Ferretti, quien llegó desde Brasil para hacer historia con los del Pedregal sumando la nada despreciable cifra de 128 tantos. Finalmente, el Top 3 es para Manuel Negrete, quien también formó parte de la Selección Mexicana y quien anotó un total de 112 tantos.

¿Cuántos goles hizo Hugo Sánchez con la Selección de México?

Si bien en Pumas y a nivel clubes es un auténtico ídolo en prácticamente todos los equipos en los que estuvo, la realidad es que Hugo Sánchez nunca pudo destacar como se esperaba con la Selección Nacional de México, misma en donde solamente registró 29 anotaciones.