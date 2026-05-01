Las decisiones de Huiqui que podrían mantenerlo en Cruz Azul después de la Liguilla

La decisión está tomada y, después de despedir a Nicolás Larcamón, la directiva de Cruz Azul confiará en Joel Huiqui para ser el encargado de llevar a La Máquina a lo más lejos de esta Liguilla del futbol mexicano, misma que es completamente atípica por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

cruz azul

Fue posterior a la Jornada 16 que la directiva de Cruz Azul, liderada por Víctor Velázquez, tomó la decisión de despedir a Nicolás Larcamón tras sumar nueve encuentros sin ganar. En dicha junta también se confirmó a Joel Huiqui como el técnico interino para enfrentar la Liguilla.

¿Joel Huiqui se puede quedar en Cruz Azul después de la Liguilla?

Si bien se sabe que Joel Huiqui es un entrenador interino, la realidad es que, si se combinan una serie de situaciones, no luciría descabellado que Cruz Azul mantenga al mexicano para el siguiente torneo. Eso sí, para ello distintos reportes indican que Joel tiene que cumplir una serie de requisitos.

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Nuestro profesor fue elegido como el DT de la jornada 17. 🫡🔥💙 pic.twitter.com/JxSbSxtvGM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 30, 2026

Si Joel Huiqui demuestra un estilo de juego lo suficientemente espectacular y ofensivo, sin que esto signifique que descuide la zona defensiva, entonces la directiva de Cruz Azul podría contemplar la idea de mantenerlo, pues este estilo es el que la cúpula celeste ha estado buscando desde la llegada de Iván Alonso.

Si esto, además, se combina con un posible campeonato para Cruz Azul, entonces luciría muy poco probable que la directiva tome la decisión de cesar al entrenador luego de cumplir con los dos principales requisitos que dos de los tres entrenadores traídos por Alonso no han cumplido.

El último técnico interino hizo campeón a Cruz Azul

Cual si se tratara de una obra del destino, el último campeonato de Cruz Azul llegó a manos de un entrenador interino que, después, se volvió oficial para el resto del semestre. Este fue nada más y nada menos que Vicente Sánchez, entrenador uruguayo que conquistó la última edición de la Concachampions.