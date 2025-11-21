IA predice al GANADOR de Juárez vs Pachuca, tercer partido de Play-In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

De cara al duelo decisivo por el último boleto a la Liguilla, un análisis realizado con modelos de predicción futbolística impulsados con IA, proyecta un escenario favorable para Pachuca en su visita al Estadio Olímpico Benito Juárez contra Juárez . La evaluación considera rendimiento reciente, estado anímico, antecedentes directos y capacidad resolutiva en instancias de eliminación,que bajo estos parámetros, la proyección estima un marcador de 2-1 a favor de Pachuca en tiempo regular, con una alta posibilidad de que el enfrentamiento sea cerrado y se incline por detalles individuales.

La IA contempla que, en caso de igualdad después de los 90 minutos (algo plausible tras el 2-2 registrado en su choque de fase regular en el Apertura 2025), el conjunto hidalguense aparece mejor posicionado para imponerse en una definición desde el punto penal gracias a su estabilidad emocional y mayor oficio competitivo en momentos de alta presión.

Impulso renovado con la llegada de Solari

Uno de los factores que fortalecen la predicción es el repunte mostrado por los hidalguenses desde el arribo de Esteban Solari. Su presentación en el banquillo dejó una señal inmediata gracias a que su superó 3-1 a Pumas en un compromiso clave, mostrando orden, energía y una claridad ofensiva que no era constante en semanas previas. La victoria se convirtió en un impulso directo al vestidor, elevando confianza y funcionamiento a días de afrontar el Play-In definitivo.

En contraste, Juárez llega golpeado, con su caída por 3-1 ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente no solo significó perder la primera oportunidad de clasificarse, sino que también expuso dudas defensivas y un evidente desgaste. La exigencia ahora recae por completo en los Bravos, que deberán responder ante su afición en un entorno de presión.

Armas ofensivas frente a una localía obligada

La proyección también subraya que Pachuca llega con plantel más completo y variantes ofensivas de mayor impacto. Con figuras como Enner Valencia, quien retomó actividad recientemente, y la desequilibrante presencia de Oussama Idrissi, los Tuzos disponen de recursos para derribar bloques bajos y generar superioridades en duelos individuales.

Por el lado fronterizo, gran parte del peso ofensivo recae en Óscar Estupiñán, pieza determinante en el área pero que necesita de balones de manera constante. El análisis indica que, si Pachuca controla esos balones de y reduce el margen de maniobra del delantero colombiano, Juárez tendrá dificultades para construir oportunidades claras.

Historial y contexto competitivo entre Juárez y Pachuca

Aunque el antecedente inmediato entre ambos terminó con empate 2-2 en la Jornada 13 del Apertura 2025, la evaluación contextualiza que los escenarios de eliminación directa suelen favorecer a Pachuca. Su recorrido reciente en Liguillas y torneos internacionales fortalece su perfil como equipo con temple para partidos de vida o muerte, a diferencia de un cuadro fronterizo con menos experiencia en estas circunstancias.

El compromiso definirá al octavo clasificado del Apertura 2025 y al rival del Toluca en Cuartos de Final. El encuentro está programado para este domingo 23 de noviembre de 2025 a las 19:00 hora centro de México, con sede en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Podrás disfrutarlo en vivo a través de Azteca 7 y por la señal digital y app de Azteca Deportes.