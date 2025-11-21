Pachuca 3-0 Pumas: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de Play-In del Apertura 2025, hoy jueves 20 de noviembre; marcador online

Pachuca llega a este duelo después de realizar un movimiento importante en el banquillo, la directiva decidió terminar la etapa de Jaime Lozano como técnico. El equipo será dirigido ahora por Esteban Solari, quien asumió el mando con el reto inmediato de encaminar a los Tuzos rumbo a la Liguilla. A pesar del cierre complicado, el cuadro hidalguense logró meterse al Play-In como noveno lugar, producto de seis triunfos, cuatro empates y siete caídas a lo largo del torneo.



Del lado universitario, Pumas llega bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, quien tomó el control del equipo para el cierre del Clausura 2025. El conjunto auriazul se presenta a este partido con buenas sensaciones después de vencer a Cruz Azul en la última jornada y así sumar dos victorias consecutivas, con la intención de aprovechar su momento y su estilo de juego veloz ante un Pachuca que atraviesa un proceso de ajuste.

Con cambios en la dirección técnica del local, contrastes anímicos y mucho en juego, el enfrentamiento promete alta tensión en el Estadio Hidalgo. Tanto Tuzos como Pumas necesitan un desempeño sólido, pues cualquier error puede definir su futuro en el torneo y marcar el rumbo de sus cuerpos técnicos, el ganador de este encuentro se enfrentará al perdedor de la otra llave de reclasificación (Xolos o Juárez).