Bravos de Juárez vs Pachuca: Fecha y horario del tercer partido de Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Solo queda un boleto para la Liguilla del Apertura 2025 y se lo disputarán los Bravos de Juárez en contra del Pachuca el próximo domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez en el tercero y definitivo partido del Play In y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas da de BAJA a FIGURA tras quedar ELIMINADO del Apertura 2025

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México

Fecha y horario del Bravos de Juárez vs Pachuca del Play In

No hay margen de error para los Bravos de Juárez que perdieron su oportunidad de calificar directos a la Liguilla tras caer en el primer partido de Play In ante los Xolos de Tijuana y ahora buscarán concretar una destacada temporada con su pase a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Por su parte, los Tuzos cumplieron dejar fuera a los Pumas con goleada incluida y ahora buscarán seguir dando pasos con rumbo a la liguilla.

Play In Apertura 2025 : Bravos de Juárez vs Pachuca

: Bravos de Juárez vs Pachuca Fecha : Domingo 23 de noviembre

: Domingo 23 de noviembre Horario: 19:00 horas

19:00 horas Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua

El ganador avanzará a la Liguilla y se enfrentará al superlíder Toluca, mientras que el perdedor quedará eliminado y comenzará a planificar el Clausura 2026.

TV Azteca transmitirá el Bravos de Juárez vs Pachuca

El partido entre los Bravos de Juárez ante Pachuca por el boleto a la Liguilla del Apertura 2025 a través del último partido del Play In podrás disfrutarlo a través de la señal de TV Azteca y por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

No te pierdas de la transmisión del encuentro que comenzará a partir de las 18:50 horas.

Te puede interesar: Miguel Herrera vs. Luis Fernando Tena: quién ganó más títulos como entrenador