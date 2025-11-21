deportes
Nota

Bravos de Juárez vs Pachuca: Fecha y horario del tercer partido de Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Solo queda una oportunidad para los Bravos de Juárez y Pachuca para calificar a la Liguilla del Apertura 2025

Liga BBVA MX Apertura 2025 FC Juarez vs Puebla
Samuel Delgado/Samuel Delgado
Official Ball Voit during the 15th round match between FC Juarez and Puebla as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on October 24, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.
Francisco Fernández
Liga MX
Solo queda un boleto para la Liguilla del Apertura 2025 y se lo disputarán los Bravos de Juárez en contra del Pachuca el próximo domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez en el tercero y definitivo partido del Play In y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca.

Fecha y horario del Bravos de Juárez vs Pachuca del Play In

No hay margen de error para los Bravos de Juárez que perdieron su oportunidad de calificar directos a la Liguilla tras caer en el primer partido de Play In ante los Xolos de Tijuana y ahora buscarán concretar una destacada temporada con su pase a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Por su parte, los Tuzos cumplieron dejar fuera a los Pumas con goleada incluida y ahora buscarán seguir dando pasos con rumbo a la liguilla.

  • Play In Apertura 2025: Bravos de Juárez vs Pachuca
  • Fecha: Domingo 23 de noviembre
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua

El ganador avanzará a la Liguilla y se enfrentará al superlíder Toluca, mientras que el perdedor quedará eliminado y comenzará a planificar el Clausura 2026.

TV Azteca transmitirá el Bravos de Juárez vs Pachuca

El partido entre los Bravos de Juárez ante Pachuca por el boleto a la Liguilla del Apertura 2025 a través del último partido del Play In podrás disfrutarlo a través de la señal de TV Azteca y por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

No te pierdas de la transmisión del encuentro que comenzará a partir de las 18:50 horas.

FC Juárez
Pachuca
