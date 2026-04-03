IA predice al ganador de Chivas vs Pumas en la Jornada 13 del Clausura 2026

La Liga BBVA MX se ha reanudado. Tras la pausa por la Fecha FIFA, la actividad del Torneo Clausura 2026 se puso en marcha. Para la Jornada 13, Chivas y Pumas protagonizan el partido más atractivo de este fin de semana.

Dirigidos por Gabriel Milito, el 'Rebaño Sagrado' vuelve a la cancha del Estadio Akron para recibir al Club Universidad Nacional. La plantilla rojiblanca tuvo varios jugadores convocados a la Selección Mexicana para los partidos amistosos frente a Portugal y Bélgica, del otro lado, el cuadro del Pedregal tuvo a Guillermo Martínez bajo las instrucciones de Javier Aguirre, no obstante, el delantero de la escuadra auriazul no tuvo minutos en el terreno de juego.

Para el duelo de la Fecha 13, Chivas encara el partido tras haberle ganado a Rayados de Monterrey en su partido pasado. Por su parte, Pumas viene de ganar el Clásico Capitalino frente al Club América.

¿Quién va a ganar el partido Chivas vs Pumas?

De acuerdo al pronóstico de la Inteligencia Artificial, el equipo de Guadalajara llega como favorito ante Pumas, otorgando un 55 por ciento a favor de Chivas, 22 por ciento al empate y un 23 por ciento para el cuadro de la UNAM.

El equipo rojiblanco tiene una racha actual frente a los auriazules de ocho partidos sin conocer la derrota, teniendo una marca de seis victorias y dos empates en el Estadio Akron. A lo largo de la historia, el Club Universidad Nacional solo registra un triunfo ante el 'Rebaño Sagrado' en Guadalajara en un periodo de 34 años.

Comandados por Gabriel Milito, Chivas lidera el Torneo Clausura 2026 con marca de 30 puntos tras 10 victorias y dos partidos perdidos. En casa, el conjunto rojiblanco marcha con paso perfecto en la presente campaña y reciben a unos Pumas dirigidos por Efraín Juárez que se mantienen invictos en territorio ajeno con registro de tres triunfos y dos partidos igualados.