IA predice al ganador de la Semifinal de ida del partido Cruz Azul vs Chivas en el torneo Clausura 2026 de la LIGA MX

Cruz Azul y Chivas se enfrentan en el partido de ida de las Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que luce muy parejo, sin embargo con la localía en el Estadio Azteca y una multitud aguardando por apoyar a su equipo el pronóstico parece decantarse ligeramente hacia los celestes y así también lo refleja la predicción de la IA (inteligencia artificial).

Cruz Azul y el conjunto de Chivas se medirán a las 7:50 de la tarde de este 13 de mayo, cotejo que podrás ver por la señal de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del mejor equipo de Fut Azteca.

¿Qué dice la Inteligencia artificial sobre la semifinal de ida de Cruz Azul vs Chivas?

Si bien la IA no puede hacer una predicción, si analiza datos, estadísticas y antecedentes para reflejar lo que podría suceder en el partido, y con base en ello destaca que los celestes serían el equipo que saldría con la victoria.

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Acota que en porcentaje sería de un 58 por ciento de probabilidad de que Cruz Azul sea el vencedor en este compromiso y reitera que jugar de local, tener a su gente y la estela anímica serían los factores.

No descarta a Chivas por haber tenido un buen momento este semestre, pero también subraya en el torneo local, en la jornada 7, Cruz Azul venció por marcador de 2-1 lo que podría ser un preámbulo de lo que ocurriría en la cancha que será tres veces mundialista, cuando la Copa del Mundo comience el 11 de junio con el México vs Sudáfrica.

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Antecedentes de partidos de Cruz Azul vs Chivas

Cruz Azul 2-1 Chivas 21 de febrero 2026

Cruz Azul 3-2 Chivas 30 de noviembre 2025

Chivas 0-0 Cruz Azul 27 de noviembre 2025

Chivas 1-2 Cruz Azul 30 de agosto 2025

Chivas 0-1 Cruz Azul 29 de marzo 2025