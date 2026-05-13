La Fecha y HORA EXACTA para ver el Cruz Azul vs Chivas de Guadalajara, partido de ida de semifinales del Clausura 2026

Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara se verán las caras en las semifinales del Torneo Clausura 2026 y lo harán por la señal de TV Azteca Deportes. El Estadio Banorte abrirá sus puertas para recibir a dos de los clubes más grandes del balompié nacional en el primer choque para definir a unos de los finalistas en el presente certamen.

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Para este cotejo, el club de La Noria fungirá de local en el Coloso que será nuevamente mundialista tras el visto bueno de la FIFA y buscará un buen resultado para llevar la serie a modo a suelo tapatío. Este compromiso está programado para el miércoles 13 de mayo a las 8:00 pm y lo podrás disfrutar por TV Azteca Deportes a través de la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Pumas vs Pachuca por TV Azteca Deportes

En TV Azteca Deportes fiel a su tradición tenemos la mejor oferta deportiva del país y por eso transmitiremos también el partido de vuelta entre el Club Universidad Nacional y los Tuzos del Pachuca. Este domingo 17 de mayo en punto de las 7:00 pm podrás sintonizar EN VIVO y GRATIS el cotejo con el mejor equipo de transmisión deportiva por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

Por si fuera poco, en la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com podrás seguir EN VIVO y GRATIS los resultados de los cuatro duelos de las semifinales del Torneo Clausura 2026 y todo lo relacionado al mundo deportivo.