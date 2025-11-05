La IA predice el play-in del Torneo Apertura 2025

La última fecha del Torneo Apertura 2025 definirá el play-in, un solo boleto para cinco equipos que están disputándose la entrada a la fase final del futbol mexicano. De momento, Club Universidad Nacional es décimo lugar de la tabla general, pero tendrá que jugarse la vida contra Cruz Azul, por lo que la tarea no será nada sencilla.

Te puede interesar: Pumas recibe esperanzadora noticia antes del duelo ante Cruz Azul

En tiempos de Inteligencia Artificial, le preguntamos a la IA su predicción sobre qué equipos estarían en el play-in del presente torneo y nos sorprendió su respuesta. Según Grok de X, Universidad Nacional caería contra la Máquina Celeste y los Rayos del Necaxa se meterían tras sacar las tres unidades contra los Cañoneros de Mazatlán.

La prediciión de la IA sobre el play-in

''Estos son los partidos que impactan directamente el Play-In, con mis picks basados en forma reciente, localía y probabilidades (aprox. del 50-60% para favoritos):

Juárez vs. Querétaro: Victoria de Juárez (2-1). Juárez sube a 26 pts (+1 dif).

Tijuana vs. Atlas: Victoria de Tijuana (2-0). Tijuana a 24 pts (+6 dif).

Mazatlán vs. Necaxa: Victoria de Necaxa (1-2). Necaxa a 19 pts (-6 dif).

Tigres vs. San Luis: Victoria de Tigres (3-1). San Luis se queda en 16 pts (-4 dif).

Cruz Azul vs. Pumas: Victoria de Cruz Azul (2-0). Pumas se queda en 18 pts (-4 dif).

Santos vs. Pachuca: Victoria de Pachuca (0-1). Pachuca a 25 pts (+2 dif), Santos en 17 pts (-8 dif).

Chivas vs. Monterrey: Empate (1-1). Chivas a 27 pts (+5 dif), asegura top 6.

Predicción de Tabla Final (Posiciones 7-10 para Play-In)



Posición

Equipo

Puntos

Dif. Goles (predicha)

7

Juárez

26

+1

8

Pachuca

25

+2

9

Tijuana

24

+6

10

Necaxa

19

-6



Si se concretaran estos resultados, Tuzos tendría que visitar la frontera para enfrentar a los Bravos de Juárez y el ganador se metería como el lugar siete a la liguilla, mientras que el perdedor de ese cotejo tendría que verse las caras contra el vencedor de los Xolos de Tijuana y los Rayos de Fernando Gago.