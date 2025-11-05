Pumas recibe esperanzadora noticia antes del duelo ante Cruz Azul

Los Pumas de la UNAM buscarán ganarle a la máquina de Cruz Azul para meterse en la fase final del futbol mexicano. Los felinos tienen en sus manos el boleto al play-in.

Previo al duelo ante la Máquina, Pumas se convirtió en el décimo tercer equipo del torneo en cumplir con los minutos obligatorios en la regla de menores. El equipo de Efraín Juárez intenta darle minutos a algunos jóvenes talentos.

En Pumas saben que tienen mucho por mejorar

Juárez sabe que deberán mejorar su imagen en el torneo para volver a ganarse la confianza de la afición auriazul.

"No por ganar hoy, como se ganó de forma contundente, quiere decir que todo está bien. Hay que ser muy autocríticos más allá del resultado. Me parece que el equipo está en un momento importante, porque no es fácil vivir todo lo que el grupo ha vivido y que hoy sigamos luchando, peleando y creyendo en lo que hacemos, eso tiene mucho valor. El equipo sigue compitiendo más allá del resultado", dijo Efraín.

Uno de los jugadores que mejor ha rendido este semestre para el DT mexicano es Álvaro Angulo, un jugador que espera retribuirle la confianza que ha puesto en él en este semestre.

"Duele mucho que una persona que confíe tanto en ti, que da todo para que tú llegues a esta institución, no se le den los resultados. Y tú sabes que a los técnicos se les mide con resultados, que al final, Dios no quiera, tenga que irse. La verdad duele mucho y también siento mucha frustración por eso, porque a veces siento, cuando pasa un partido y cuando perdemos o empatamos, que no pude respaldarlo como él quisiera que lo hiciéramos", dijo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes .

Pumas ya suma casi 15 años sin levantar un título de la Liga BBVA MX. Los dirigidos por Efraín Juárez esperan meterse al play-in del torneo Apertura 2025.

