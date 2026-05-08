Este será el RESULTADO EXACTO de los cuartos de final de vuelta entre Pumas y América, según la IA

Comienza la cuenta regresiva para el duelo de vuelta de los cuartos de final entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América, en un partido que sin duda se lleva la mayoría de los reflectores dentro de la Liguilla del Clausura 2026 correspondiente a la Liga BBVA MX.

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Pumas llega a este encuentro como el líder del torneo regular y después de igualar en patio ajeno frente a su rival por 3-3, mientras que América vino de atrás para empatar la pizarra a pesar de las bajas que tuvo en el campo. Ahora bien, ¿qué resultado se concretará en CU, de acuerdo con la IA?

¿Cuál será el resultado entre Pumas y América, según la IA?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto al resultado exacto del duelo entre Pumas y América correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, misma que se llevará a cabo este domingo 10 de mayo en punto de las 19:15 horas.

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Concentración máxima, intensidad pura y compromiso total de cara al juego de vuelta en casa. 🧠🔥🤝#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/ru08riOZGU — PUMAS (@PumasMX) May 7, 2026

En principio, cabe mencionar que, gracias a su posición en la tabla, Pumas accedería a la siguiente ronda si vence al Club América o, bien, si logra un empate más en CU. En otras palabras, al cuadro azulcrema no le vale otro resultado que no sea el triunfo en calidad de visitante.

Ante este escenario, la IA establece que el resultado más probable es precisamente el triunfo del América sobre Pumas por 2-1, esto considerando que el cuadro de André Jardine saldrá con todo desde el primer minuto en la búsqueda de un gol que ayude a manejar de mejor forma el partido.

¿Cuántos goles recibió Pumas a lo largo de la temporada regular?

Si hacemos a un lado el 3-3 de los cuartos de final de ida, Pumas logró ser la mejor defensiva de la temporada regular al registrar únicamente 17 goles en contra; es decir, un promedio de un gol por partido. Además, fue la mejor ofensiva con 34 tantos, por lo que el resultado de la IA no luce del todo probable de acuerdo con estos números.