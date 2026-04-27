OFICIAL: Fechas y horarios definidos para los Cuartos de Final en la Liguilla del Clausura 2026

La Liguilla del Torneo Clausura 2026 se encuentra definida. Luego de la Jornada 17 de la Fase Regular, quedaron listos los cruces para la instancia de Cuartos de Final, ronda a la que clasificaron Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América.

Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional se hizo del liderato de la competencia tras vencer a los Tuzos en la Fecha 17. Ahora, la escuadra de la UNAM va a chocar ante el Club América que fue el octavo lugar en la presente campaña tras caer ante el Atlas. El juego de ida en la cancha del Estadio Banorte y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Otro de los choques es el de Chivas ante Tigres. El 'Rebaño Sagrado', comandado por Gabriel Milito, no pudo romper el cero ante Tijuana en el cierre de la Fase Regular y cayeron al segundo lugar luego de liderar el certamen a lo largo de 11 fechas. La ida se va a jugar en el Estadio Universitario y la serie se va a definir en el Estadio Akron de Guadalajara.

Por su parte, Cruz Azul y Atlas se citaron en Cuartos de Final. Tras la salida de Nicolás Larcamón del banquillo Celeste, el cuadro de La Noria obtuvo el triunfo ante Necaxa en la Jornada 17 y escalaron al tercer puesto de la tabla general, mientras que el conjunto rojinegro fue sexto tras ganarle al América. La serie se va a abrir en el Estadio Jalisco y la vuelta en el Estadio Banorte.

Finalmente, el último cruce es entre Pachuca y Toluca. Los Tuzos finalizaron la Fase Regular en el cuarto puesto y se miden a unos 'Diablos Rojos' que terminaron en cuarto lugar. El compromiso de ida de los 4tos de Final se va a disputar en el Estadio Nemesio Diez y la serie se va a definir en el Estadio Hidalgo.

Partidos de ida de 4tos de Final

2 de mayo:

Tigres vs Chivas - 19:00 Hrs.

Atlas vs Cruz Azul - 21:10 Hrs.

3 de mayo:

América vs Pumas - 17:00 Hrs.

Toluca vs Pachuca - 19:10 Hrs.

Partidos de vuelta de 4tos de Final

9 de mayo:

Chivas vs Tigres - 19:07 Hrs.

Cruz Azul vs Atlas - 21:10 Hrs.

10 de mayo:

Pachuca vs Toluca - 17:00 Hrs.

Pumas vs América - 19:10 Hrs.