OFICIAL: Rayados de Monterrey anuncia cambios drásticos luego del fracaso en el Clausura 2026

Luego de una temporada para el olvido que culminó con la estrepitosa derrota 3-0 ante Santos Laguna este fin de semana. El fracaso ha pasado factura en la Sultana del Norte y el Club de Futbol Monterrey ha hecho oficial lo que era un secreto a voces: José Antonio "Tato" Noriega y Héctor Lara dejan sus cargos como Presidente Deportivo y Director Deportivo, respectivamente.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

La eliminación de los Rayados en el Clausura 2026 tras varios torneos consecutivos clasificando a la fase final, fue la gota que derramó el vaso para la directiva. A través de un comunicado en sus redes sociales, la institución agradeció el tiempo de gestión, pero subrayó la necesidad de una "reestructura profunda" para recuperar el protagonismo perdido.

Tato Noriega; El fin de una era en Monterrey

Bajo el mando del "Tato", Rayados realizó inversiones históricas en fichajes, posicionando a la plantilla como una de las más caras del continente. Sin embargo, la falta de títulos y la irregularidad en los momentos críticos terminaron por desgastar la relación con una afición que, en los últimos partidos en el Estadio BBVA, manifestó su descontento de forma sonora.

Héctor Lara, quien llegó con el cartel de ser uno de los directivos con mejor ojo clínico en el mercado mexicano, tampoco pudo consolidar un proyecto que diera resultados inmediatos, dejando una estructura deportiva que hoy luce fracturada.

TE PUEDE INTERESAR:



Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/B7mG2JeyvA — Rayados (@Rayados) April 27, 2026

¿Quiénes suenan para tomar los puestos en Monterrey?

Con la vacante abierta, la danza de nombres ha comenzado. El perfil que busca Monterrey es de un directivo con experiencia internacional y conocimiento profundo del mercado europeo y la MLS.

Los candidatos con mayor fuerza:

Dennis te Kloese: El neerlandés es el candidato número uno. Tras su exitosa gestión en el Feyenoord (donde fue pieza clave para el crecimiento de Santiago Gimenez ) y su pasado en la Selección Mexicana , reportes indican que ya hay contactos avanzados para que asuma el control total del proyecto.



El neerlandés es el candidato número uno. Tras su exitosa gestión en el (donde fue pieza clave para el crecimiento de ) y su pasado en la , reportes indican que ya hay contactos avanzados para que asuma el control total del proyecto. Walter Erviti: Un histórico de la institución. Su nombre suena para integrarse en un rol de gestión deportiva, aportando identidad y cercanía con el vestidor, algo que la directiva siente que se ha perdido.

Un histórico de la institución. Su nombre suena para integrarse en un rol de gestión deportiva, aportando identidad y cercanía con el vestidor, algo que la directiva siente que se ha perdido. Duilio Davino: Aunque su salida fue reciente, hay sectores de la dirigencia que añoran la estabilidad administrativa de su etapa, aunque su regreso parece menos probable dada su actual posición en la FMF.

El tiempo apremia para los Rayados. La urgencia de lavar su imagen en el Apertura 2026, la elección del nuevo mando deportivo será, posiblemente, la decisión más importante de la década para el club regiomontano.

