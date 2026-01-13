¡MUY CERCA! Ibrahimović llegaría al Ajax de Amsterdam en fichaje sorpresa

Maximilian Ibrahimović está en la antesala de convertirse en nuevo jugador del Ajax, en una operación que se plantea como una cesión con opción de compra procedente del AC Milan. Fuentes especializadas señalan que el acuerdo entre clubes está avanzado y que la llegada del extremo sueco de 19 años responde tanto a la búsqueda de talento joven por parte del club neerlandés como al interés del propio futbolista por dar un salto competitivo en una cantera reconocida por su desarrollo.

El movimiento se concretaría inicialmente como un préstamo por lo que resta de temporada, con una opción para que Ajax convierta la cesión en compra definitiva al término del periodo acordado. Periodistas de mercado en Europa que siguen la operación han informado además de que la entidad de Ámsterdam programó pruebas médicas para el jugador en los primeros días tras el acuerdo, paso habitual antes de la firma definitiva.

¿Qué conexión tiene Maximilian Ibrahimović con Zlatan Ibrahimović?

Maximilian, hijo del exfutbolista Zlatan Ibrahimović, firmó su primer contrato profesional con el AC Milan y ha venido alternando participaciones en las categorías juveniles y en Milan Futuro, el equipo de desarrollo del club italiano. En la presente campaña ha mostrado números y rendimiento suficientes como para llamar la atención de equipos europeos, situación que motivó el interés de Ajax para reforzar la parcela ofensiva y de banda con un perfil joven y con proyección.

¿En qué equipo jugaría Maximilian Ibrahimović?

Según los reportes, la idea deportiva de Ajax contempla un proceso de adaptación gradual: el jugador podría integrarse en los entrenamientos del primer equipo y, de forma paralela, disputar partidos con Jong Ajax para ganar ritmo competitivo en la Eerste Divisie antes de aspirar a una plaza fija en la plantilla principal. El club holandés, conocido por potenciar talentos emergentes, ofrece un entorno propicio para la maduración técnica y táctica de un futbolista en desarrollo.

A falta de confirmación oficial por parte de los clubes, la operación ya ha generado expectativas por el componente simbólico de que un integrante de la saga Ibrahimović recale en un club que marcó una etapa en la carrera de Zlatan. La atención ahora se desplaza a los comunicados institucionales y a la formalización de la cesión y su posible opción de compra.

