Simeone ofrece disculpas tras la Supercopa: “no estuvo bien” con Vinicius y Florentino

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio la cara. Este lunes, desde Majadahonda, el técnico argentino ofreció disculpas públicas tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinicius Júnior, luego del episodio ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España, en el que aceptó que su comportamiento no fue el adecuado.

Te puede interesar: ¿PELEA? Vinicius Jr respondió a Simeone tras conflicto en Supercopa

En conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino, el 'Cholo' fue claro y directo al referirse al tema que generó polémica en redes y medios. Reconoció que se equivocó y asumió la responsabilidad de lo sucedido, dejando en claro que no fue una actitud correcta de su parte.

"Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron; obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien", expresó Simeone ante los micrófonos.

Así Será el NUEVO Inter Miami 2026 | Fichajes, Plantilla y Futuro del Club

El episodio con Vinicius

La situación se dio a conocer a través de un video difundido por Movistar, durante el partido de semifinal entre Atlético y Real Madrid.

En las imágenes, y de acuerdo con la lectura de labios realizada por el propio canal, se observa a Simeone decirle a Vinicius: "Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar".

Las palabras del técnico rojiblanco generaron una fuerte reacción, especialmente por tratarse de un comentario dirigido a un jugador rival desde el banquillo.

Cuestionado nuevamente sobre el tema, Simeone puntualizó que lo suyo eran disculpas, no un pedido de perdón, y decidió no profundizar más.

"No tengo nada más que agregar", respondió cuando se le preguntó si consideraba exageradas las declaraciones de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, quien había señalado que Simeone no era buen deportista.

Reconoce al Real Madrid y Barcelona

Ya en el plano estrictamente futbolístico, el técnico argentino fue contundente sobre lo ocurrido en la Supercopa. Respecto a la semifinal ante el Real Madrid, aceptó el resultado sin rodeos.

"El equipo que gana es el que merece pasar. Ellos han ganado y merecieron pasar", señaló Simeone, mostrando respeto por su rival.

También tuvo palabras para la final entre Real Madrid y Barcelona, que terminó con victoria del conjunto azulgrana. El 'Cholo' destacó el gran momento del Barça, el trabajo de su entrenador Hansi Flick y la idea clara de juego que atraviesa el equipo.

"El Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores y un entrenador con las ideas clarísimas. El resultado es los trofeos que están ganando", concluyó.

Con autocrítica, respeto y enfoque deportivo, Simeone cerró un capítulo incómodo, dejando claro que, dentro y fuera de la cancha, también se aprende de los errores.

Te puede interesar: ¿EDSON SE VA? El campeón del mundo que llegaría al Fenerbahce