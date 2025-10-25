¡ÍDOLO! Los equipos con poco presupuesto a los que Lapuente hizo CAMPEONES de la Liga BBVA MX

Manuel Lapuente falleció a los 81 años de edad , uno de los directores técnicos más importantes dejó un legado importante en la historia y prueba de ello, son sus títulos en el banquillo. El canterano de los Rayados de Monterrey y ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967 se ganó el amor de varios clubes gracias al trabajo y los títulos que dejó en las vitrinas.

A pesar de tener una carrera como futbolista, su etapa como director técnico fue mucho más sobresaliente y prueba de ello son los títulos ligueros con tres equipos diferentes. Además, fue el estratega de la Selección de México que consiguió la Copa Confederaciones ante Brasil en 1999 en uno de los logros más importantes de la historia de nuestro balompié.

Títulos de Lapuente como DT

Títulos de Liga MX (5): Puebla (82-83, 89-90), Necaxa (94-95, 95-96), América (Verano 2002)

Copas nacionales: Puebla (89-90), Necaxa (94-95)

Campeón de Campeones: Puebla (89-90), América (2005-06)

Concachampions: Puebla (90-91), América (2005-06)

Selección Mexicana: Copa Oro (1998), Copa Confederaciones (1999)

