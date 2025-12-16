Igor Lichnovsky saldría del Club América y llegaría a este otro equipo de la Liga BBVA MX

No todas las estrellas logran quedarse mucho tiempo en el Club América –hubo una que se retiró para dedicarse al fitness– y uno de los ejemplos que se daría antes del comienzo del Clausura 2026 es el de Igor Lichnovsky, que podría dejar las instalaciones de Coapa para llegar a otro equipo de la Liga BBVA MX. Los acercamientos continúan.

Así como en su momento se hizo viral por los problemas con la policía por su Cybertruck, Igor Lichnovsky ahora dejaría el América si el club que lo busca finalmente acelera en la propuesta y logra desprenderse de alguno de los defensores NFM que tiene en su plantilla.

Igor Lichnovsky estaría muy cerca del Club Pachuca en el Clausura 2026

De acuerdo a la información del periodista Raúl Gómez, especializado en el mercado de fichajes de Los Tuzos, todo indica que el Pachuca haría todo lo posible para quedarse con el defensa chileno de 31 años para el Clausura 2026. El equipo dirigido por Esteban Solari tiene la necesidad de reforzarse en esa zona del campo de juego.

Pachuca tiene dos inconvenientes para el fichaje de Lichnovsky: primero, el defensa tiene contrato con las Águilas hasta junio de 2027. Además, si lo quiere incorporar, primero deberá desprenderse de otro defensa extranjero. ¿Se dará o quedará solo en las intenciones?

Igor Lichnovsky fue campeón con el América pero su precio cayó mucho allí

El oriundo de Chile ha jugado 56 partidos y ha ganado 5 títulos desde su arribó al América en julio de 2024, procedente de Tigres de la UANL. No obstante, aunque se dio todo eso, su valor de mercado cayó mucho. De acuerdo a Transfermarkt, en ese momento valía 4 millones de euros y ahora el precio de Lichnovsky es de apenas 1 md€.

Los números de Igor Lichnovsky en el Club América

De acuerdo a los datos del sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de jugadores, los números de Igor Lichnovsky en este año y medio que lleva en el Club América son los siguientes: