La lista de Navidad de André Jardine para el América: quiere a estos 6 refuerzos para el Clausura 2026

El Club América no quiere volver a repetir el 2025 que tuvo, por lo que el mercado invernal será sumamente importante para construir un equipo competitivo para volver a soñar con títulos en 2026. Si bien es cierto que nombres como el de Obed Vargas comenzaron a sonar en las inmediaciones de Coapa , recientemente se pudo dar a conocer que André Jardine le habría solicitado a la directiva la llegada de seis refuerzos en el próximo libro de pases.

Los 6 refuerzos que André Jardine solicitó en América

Reportes indican que el timonel brasileño tiene en consideración rearmar su equipo de atrás hacia delante, por lo que su primer pedido fue la llegada de un portero. Ante la inminente convocatoria de Luis Ángel Malagón con la Selección Mexicana y, pensando en una eventual Liguilla, Jardine solicita un guardameta de garantías y ya hay nombres concretos para ocupar este puesto .

Otro pedido de Jardine fue la llegada de un zaguero central, sector que se vio frágil durante el Apertura 2025. Jugadores como Igor Lichnovsky no estuvieron a la altura y el cuerpo técnico busca un perfil táctico, con buen juego aéreo y bueno al corte. Pero eso no es todo, pues para cerrar la última línea, el DT del América también habría solicitado el arribo de un nuevo lateral izquierdo para que compita con Cristian Borja.

Los tres jugadores restantes corresponden al mediocampo, sector que Jardine cree que necesita una recomposición. En primer lugar, el cuerpo técnico solicitó un mediocampista de contención que, además de estar bien ubicado, su fuerte sea la salida del balón. También busca un centrocampista mixto que pueda pelear el puesto con Álvaro Fidalgo y, finalmente, solicitó un mediocampista ofensivo, sector que quedó vacante con la salida de Diego Valdés.

La directiva del América le respondió a Jardine

Según reportes, hasta el momento, los altos mandos del América le prometieron a Jardine dos de los fichajes que solicitó: el enganche o el volante mixto y el centrocampista de contención. La directiva cree que el mediocampo es la prioridad ahora mismo y pujarán por fichajes que sean de utilidad en dicho sector. Nombres como Agustín Palavecino, Guido Rodríguez y el propio Obed Vargas son algunos de los más nombrados en Coapa.