Tiene 23 años, está en su mejor momento y sería el tercer fichaje para las Chivas de Gabriel Milito

Chivas tiene los ojos puestos en el Clausura 2026 y ya han comenzado a moverse dentro del mercado de pases. Gabriel Milito ya cuenta con Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez , futbolistas que la directiva cerró durante los últimos días. Sin embargo, en Guadalajara no hay descanso y en los próximos días podría cerrar la contratación de su tercer refuerzo: un zaguero central.

Chivas está cerca de sellar la llegada de Eduardo Águila

Anteriormente, anticipamos que Milito busca reforzar su defensa , precisamente el sector izquierdo. Ahora mismo, los reportes indican que Eduardo Aguila es el elegido para ser el tercer fichaje del Guadalajara. Según el cuerpo técnico de Chivas, el recambio en dicha posición no está a la altura de nombres como Diego Campillo o Miguel Tapias, por lo que buscarían solucionar este problema con el defensor de Atlético San Luis.

Eduardo Águila es buscado por Chivas|@eduardoac02 / IG

De acuerdo a la información que compartió Karen Peña, insider del conjunto potosino, reveló que el zaguero central vuelve a ser una opción cercana para el Guadalajara. “Chivas busca un central y Águila es opción muy muy cercana”, fue lo que compartió la periodista en su cuenta personal de X. Sin embargo, su llegada al conjunto rojiblanco no sería sencilla debido a las pretensiones de San Luis.

Atlético San Luis y sus pretensiones respecto a Eduardo Águila

Águila fue uno de los mejores jugadores de San Luis durante el Apertura 2025 y, con solo 23 años, es uno de los defensores más destacados del futbol mexicano. Según reportes, la directiva del club potosino solicitaría alrededor de 5 millones de dólares para dejar ir a Eduardo. De esta manera, Chivas debería realizar una importante inversión para tener al zaguero en su última línea.

Eduardo Águila está en el mejor momento de su carrera

Finalizado el Apertura 2025, los datos ofrecidos por Transfermarkt indican que Águila está en el mejor momento de su carrera. Resulta que el defensor mexicano tiene un valor de mercado de 3,5 millones de euros, el más elevado desde su debut en el año 2022. Por este motivo, Chivas deberá hacer un esfuerzo para sellar la contratación de su tercer refuerzo para el Clausura 2026.