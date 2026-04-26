Tiene 24 años y podría ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Brasil; así fue como un DT mexicano lo descubrió

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el escenario perfecto para que distintos futbolistas se den a conocer y demuestren de lo que están hechos en el terreno de juego. Un ejemplo de lo anterior es este futbolista, quien incluso podría ser el titular de la Selección de Brasil.

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Con apenas 24 años de edad, Igor Thiago se ha convertido en uno de los referentes más importantes que Brasil tiene a poco más de un mes para la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante esta situación, ¿sabías que el brasileño fue descubierto por un técnico mexicano?

Efraín Juárez, el técnico que descubrió a Igor Thiago

Una de las razones por las cuales Igor Thiago ha podido explotar en la Premier League deriva de la confianza que Efraín Juárez mostró por él hace unos años, cuando ambos se encontraron en Bélgica en medio del trabajo que el mexicano realizaba como scout, lugar en donde encontró al brasileño.

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🇲🇽😌 UN VISIONARIO, EFRA…



Efraín Juárez reveló que fue quien descubrió a Igor Thiago, hoy uno de los goleadores de la Premier League 🇧🇷



🗣️ “A Igor Thiago yo lo descubrí cuando trabajaba en Brujas; hice el informe de scout, el club lo contrató y seis meses después fue vendido… pic.twitter.com/51AUJyH3uG — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 17, 2026

Fue precisamente como auxiliar del técnico de Brujas que Efraín Juárez, hoy entrenador de Pumas, encontró al delantero brasieño, quien durante la temporada 2022 - 2023 formaba parte del Ludogorets de la segunda división búlgara. Por tal motivo, no tuvo reparo en recomendarlo con su técnico.

Y es que, después de presentar un informe, el Bélgica lo fichó la siguiente temporada por alrededor de 8 millones de euros a cambio de cuatro temporadas. El resto es historia, pues después de convertir 29 goles en 55 partidos con el Brujas este fue fichado por el Brentford de la Premier League a cambio de 45 millones de euros, convirtiéndose actualmente en el segundo máximo goleador por debajo de Erling Haaland.

¿Igor Thiago será titular con Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A pesar de no tener un nombre tan reconocido a nivel internacional, todo haría indicar que, gracias a su increíble temporada en la Premier League, Igor Thiago sería el delantero titular de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Brasil, misma que buscará un título más desde lo sucedido en 2002.