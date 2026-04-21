La ventaja que tendría América en la Liguilla y lo acercaría al título del Clausura 2026

El Club América disputará esta noche uno de los duelos más importantes de la temporada cuando visite al León, en un partido de vida o muerte que podría definir el futuro de los azulcremas de cara a la próxima Liguilla del futbol mexicano; es decir, aquella correspondiente al Clausura 2026.

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En estos momentos, el club dirigido por André Jardine aún no se clasifica matemáticamente a la Liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, vale decir que, una vez adentro, el América tendrá una ventaja realmente interesante con respecto a otras escuadras que aspiran al título.

¿Qué ventaja tendrá América sobre otros clubes rumbo a la Liguilla?

Como sabes, esta Liguilla será atípica considerando que, previo a la misma, muchos jugadores abandonarán sus instituciones para arribar al CAR y, así, realizar una especie de mini-ciclo de la mano de Javier, el Vasco Aguirre, con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La ventaja que América tiene sobre otros clubes radica en el hecho de que, posiblemente, el club solo sufriría la baja de Israel Reyes, lo cual indica que el plantel no será desmantelado como ocurre con otras instituciones, entre las que destacan Chivas y, posiblemente, Cruz Azul.

Cabe mencionar que, en el pasado, se hablaba de hasta tres o cuatro elementos del América que podrían asistir a la Selección. Sin embargo, entre lesiones y bajas de juego considerables el único jugador que asistiría a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 sería precisamente Israel Reyes.

¿A qué hora es el partido entre León y América?

La Jornada 16 del futbol mexicano comenzará hoy martes 21 de abril y, sin duda, uno de los juegos que acaparan las miradas es el León vs América por lo que ambas instituciones se juegan rumbo a la Liguilla. Por tal motivo, debes saber que el compromiso se llevará a cabo en el Nou Camp en punto de las 21:00 horas.