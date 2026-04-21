Jugó en Rayados y llegó hasta la Selección Mexicana; hoy enfrenta 75 años de cárcel

Rayados se encuentra en uno de los peores momentos de los últimos años luego de vivir una temporada para el olvido, misma en la que se quedaron sin ninguna oportunidad de acceder a la Liguilla del futbol mexicano apenas en la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

¡Gol de Sergio Canales! América 0-1 Monterrey | Final ida | Apertura 2024

Son muchas las cosas a mejorar dentro de la Pandilla, y una de ellas guarda relación con el nivel de sus futbolistas. Y, en relación a ello, luce interesante recordar a un jugador que estuvo en Rayados y que, ahora, atraviesa por una sentencia de 75 años de prisión por cuestiones ajenas al deporte.

Gato Ortiz, de ser portero de Rayados a enfrentar 75 años de cárcel

Hace prácticamente dos décadas Rayados contaba con Omar, el Gato Ortiz como su portero titular. Este jugador también tuvo la oportunidad de formar parte de otros equipos del futbol mexicano, entre los que destacan Jaguares, Necaxa, Atlante y Celaya, lo cual habla de su regularidad en el campo.

Te puede interesar: Así fue el homenaje de la Fórmula 1 para el mexicano Checo Pérez

Te puede interesar: Este podría ser el nuevo refuerzo del América; tiene 5 goles y 25 años

El Gato Ortiz contaba con un nivel lo suficientemente interesante para ser regular en el equipo de la Sultana del Norte. De hecho, este llegó a ser considerado por la Selección Nacional; sin embargo, todo se vino abajo en el 2012, cuando fue detenido y posteriormente sentenciado siete años después.

El Gato Ortiz fue hallado culpable de formar parte en al menos tres secuestros con un grupo delictivo, mismo en donde su rol era proporcionar información sobre las víctimas a través de su círculo social. Al final, el exjugador de Rayados recibió una condena de 75 años en la cárcel de Cadereyta, en Nuevo León.

¿Cuál es el presente del Gato Ortiz?

A lo largo de los últimos años el Gato Ortiz ha aparecido en distintas entrevistas desde la prisión en donde, entre otras cosas, ha pedido perdón a su familia por lo hecho hace tiempo. Bajo este contexto, mucha afición rayada aún recuerda su paso por el equipo de Monterrey.