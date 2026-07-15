Iker Casillas calienta el Argentina vs España: esto dijo tras el triunfo albiceleste

Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto de Lionel Messi y Lionel Scaloni se impuso contra los ingleses en un partidazo. Ahora se medirán contra España en la Gran Final del torneo este domingo 19 de julio en el Estadio New York / New Jersey. Iker Casillas habló al respecto.

Esto expresó Iker Casillas antes de la final entre Argentina y España

Luego de que terminara el encuentro entre Argentina e Inglaterra y los de Messi avanzaran a la final, “No habrá una 4ª ⭐️, 🇦🇷! Vamos a por la 2ª!! Vamos 🇪🇸!”, expresó Casillas en su cuenta de X (ex Twitter). El ex portero del Real Madrid y de España se tiene mucha fe para el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

No habrá una 4ª ⭐️, 🇦🇷! Vamos a por la 2ª!! Vamos 🇪🇸! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Además, agregó: “Inglaterra ha perdido el partido ella sola con su planteamiento. Ha dejado hacer en todo momento a Argentina durante 30’. No puede ser. Final España vs. Argentina. Será increíble!”.

Los resultados de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina terminó la fase de grupos con puntaje perfecto tras ganar sus tres partidos. En la fase eliminatoria superó a Cabo Verde en tiempo extra, venció a Egipto y luego derrotó a Suiza para avanzar a las semifinales. Luego se impuso ante Inglaterra. Estos han sido los resultados:

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final

Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

Argentina 3-1 Suiza (después del tiempo extra) — Cuartos de Final

Argentina 2-1 Inglaterra — Semifinal

Iker Casillas|Getty Images

Los resultados de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España terminó la fase de grupos con siete puntos después de un empate y dos victorias. En la fase eliminatoria derrotó a Austria, eliminó a Portugal y luego superó a Bélgica para avanzar a las semifinales. Le ganó a Francia con autoridad. Estos han sido los resultados:

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

España 4-0 Arabia Saudita — Jornada 2

Uruguay 0-1 España — Jornada 3

España 3-0 Austria — 16avos de Final

Portugal 0-1 España — Octavos de Final

España 2-1 Bélgica — Cuartos de Final

España 2-0 Francia — Semifinal

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