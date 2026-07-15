Argentina remonta ante Inglaterra y se califica a una nueva Final de la Copa Mundial de la FIFA

La Selección de Argentina remontó un marcador adverso para calificar a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra este miércoles 15 de julio en la cancha del Estadio de Atlanta con goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez. La Albiceleste buscará defender su título el próximo domingo cuando se mida ante España.

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¿Dónde ver el Inglaterra vs Argentina?

El partido entre el equipo liderado por Lionel Messsi y el conjunto de Jude Bellingham se puede ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes. La transmisión comienza a las 12:40 horas.

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Hora exacta del partido entre Argentina e Inglaterra

El silbatazo inicial del duelo entre la Albiceleste y los Tres Leones está estipulado para sonar en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

El ganador del partido jugará la gran final del Mundial 2026 con España, que viene de superar 2-0 a Francia, el equipo conducido por Mbappé.

El campeón del mundo saldrá del partido que se disputará en el New York-New Jersey Stadium este domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

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