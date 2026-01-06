Fue campeón en América, perdió la titularidad y hoy podría jugar en la segunda división

Las Águilas del América continúan protagonizando un interesante mercado de transferencias, pues aunado a la llegada de Rodrigo Dourado, el conjunto azulcrema tendría en mente deshacerse de un jugador que fue campeón pero que, sin embargo, perdió la titularidad en los últimos meses.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Después del paso que tuvo en Pachuca, América fichó a Illian Hernández como una alternativa en el banquillo de suplentes para el eje de ataque. El delantero mexicano fue titular en algunos compromisos, y pese a quedar campeón podría seguir su trayectoria en la segunda división de México.

Illian Hernández, ¿de ser campeón en América a jugar en segunda división?

Fue en enero del 2024 cuando Illian Hernández llegó al América proveniente del Pachuca en una sesión durante un año. El atacante mexicano formó parte de los primeros dos títulos del club en estos años, aunque fue en el primero de estos en donde tuvo una relevancia importante.

Te puede interesar: Gilberto Mora y las promesas del futbol mexicano a seguir en 2026

Te puede interesar: ¿Por qué el primer WWE RAW del 2026 fue histórico?

Fue durante los cuartos de final en donde, tras un cabezazo del propio Hernández, el balón quedó a merced del gol de Julián Quiñones, quien a la postre sería suficiente para que el América pasara a semifinales y, con ello, lograra el primero de los tres títulos consecutivos que sumó en este periodo.

Podría pensarse que esto fue lo más importante que el mexicano hizo en su etapa en América, la cual duró solamente unos meses más. Ahora, y a falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que el atacante de 25 años de edad continuaría su carrera en el Atlante, equipo de la Liga de Expansión MX.

¿Cuáles fueron los números de Illian Hernández en América?

Mientras se confirma su salida del América rumbo a la Liga de Expansión MX, vale decir que el paso de Illian Hernández en el conjunto de Coapa fue por demás discreto, pues en 520 minutos distribuidos en 20 compromisos el centro delantero mexicano solamente pudo anotar un tanto.