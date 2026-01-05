WWE: ¿Por qué el primer RAW del 2026 será histórico para la empresa?

El 2026 finalmente ha llegado y, con él, la oportunidad para que la WWE recupere los seguidores que perdió en el último año debido a las polémicas decisiones tomadas a lo largo de estos meses. Ante ello, se espera que la primera edición de RAW sea histórica debido a una curiosa situación.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La WWE generó un sinfín de polémica en el último año debido a las decisiones que tomó, entre las que destaca el Campeonato Intercontinental de Dominik Mysterio o el tour de retiro de John Cena. Ahora, la empresa busca olvidar este hecho a través de un RAW que podría ser histórico.

¿Por qué el primer RAW del 2026 podría ser histórico para la WWE?

Fue previo a la llegada de la Navidad que la WWE confirmó que sus primeros dos combates para su primera edición de RAW 2026 serían por los campeonatos. Uno de ellos será precisamente por el Título Mundial Pesado, mismo que CM Punk buscará defender ante Bron Breakker

Te puede interesar: Los eventos más importantes que la WWE tendrá en 2026

Te puede interesar: Calendario y partidos oficiales para la Serie del Caribe 2026

The advertised card for the Netflix anniversary episode of WWE RAW...



- CM Punk vs. Bron Breakker (World Title)

- Becky Lynch vs. Maxxine Dupri (IC Title)

- RHIYO vs. Kabuki Warriors (Tag Titles)

- Liv Morgan vs. Lyra Valkyria

- The Usos are set to appear pic.twitter.com/gnvkiOJnTI — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) January 4, 2026

Es este hecho el que volvería el primer RAW del año uno histórico para la WWE, pues será la primera vez en más de 15 años que la compañía mande una lucha por el Campeonato Mundial Pesado como CM Punk como protagonista en una edición de Lunes por la Noche; es decir, uno de sus programas semanales y, en este caso, el primero del año.

De hecho, la última vez que CM Punk defendió su título en una edición de RAW fue a mediados del año 2009, cuando el luchador retuvo su campeonato en un fatal de tres esquina en donde combatió con Jeff Hardy y Edge, dos superestrellas que, ahora mismo, ya no forman parte de la empresa.

¿CM Punk estará en la próxima edición de WWE Wrestlemania 2026?

Con 47 años de edad cumplidos en octubre pasado, CM Punk fue uno de los rostros principales de la promo que la WWE lanzó para la próxima edición de Wrestlemania . Por ende, se espera que el luchador forme parte de uno de los eventos principales de este evento, ya sea en su noche 1 o 2.