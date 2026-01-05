Gilberto Mora y las promesas del futbol mexicano a seguir en 2026

El 2026 se perfila para ser un año por demás movido y llamativo dentro del futbol mexicano, pues además de lo que sucederá en la Copa Mundial de la FIFA , el país espera que sus promesas, entre ellas Gilberto Mora, finalmente puedan asegurar un puesto en el cuadro titular de sus respectivos equipos.

Gilberto Mora: el niño que rompió la Liga MX con 16 años | MVP Jornada 6

Con apenas 17 años de edad, podría considerarse a Gilberto Mora más una realidad que una promesa, a diferencia de lo que ocurre con otros elementos que aún siguen creciendo futbolísticamente hablando. Ahora bien, ¿qué jugadores podrían sorprender en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

¿Qué promesas del futbol mexicano, como Gilberto Mora, hay que seguir en 2026?

Chivas cuenta con una serie de elementos que podrían destacar y, finalmente, asegurar un puesto titular de la mano de Gabriel Milito. Sin embargo, posiblemente los dos más importantes son Hugo Camberos y Yael Padilla, los cuales podrían comenzar su formación rumbo al Mundial 2030.

🚀 El juvenil Gilberto Mora se convierte en el futbolista más valioso de la Liga MX tras la actualización de hoy del campeonato azteca.



En la Sultana del Norte también existen elementos destacados, y uno de ellos es precisamente Iker Fimbres y su posibilidad de consolidarse en el esquema del técnico de Rayados de Monterrey. Del otro lado de la moneda se encuentra el Chicha Sánchez, canterano de Tigres que fue de lo mejor de la Copa del Mundo Sub-20.

En la capital del país se encuentran jugadores como Mateo Levy y Amaury Morales, este último con importantes posibilidades de destacar en el esquema de Cruz Azul y Nicolás Larcamón. Finalmente, tampoco hay que descartar a un Elías Montiel que es el que más minutos tiene de todos los mencionados anteriormente.

¿Gilberto Mora estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si no ocurre nada extraño en los próximos meses, todo haría indicar que Gilberto Mora podría formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a los llamados que ha recibido de parte del Vasco Aguirre. De hecho, el jugador de Xolos se perfila para ser titular en el primer juego de la Selección ante el combinado de Sudáfrica.