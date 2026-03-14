Ilusionó a la afición de Cruz Azul y ahora está a punto de quedarse sin trabajo

La carrera del entrenador argentino Martín Anselmi atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que dejó el futbol mexicano. El técnico que en su momento despertó ilusión entre los aficionados de Cruz Azul, ahora enfrenta una fuerte presión en Brasil, ya que su continuidad al frente del Botafogo comienza a ponerse en duda tras una serie de malos resultados.

¡DOBLETE DE Gabriel Barbosa! | Mirassol 2 - 2 Santos | Brasileirao | J5 | TV Azteca

La reciente eliminación del club carioca frente al Barcelona de Ecuador en la fase previa de la Copa Libertadores ha encendido las alarmas dentro de la institución. El equipo quedó fuera del torneo continental más importante de Sudamérica y tendrá que disputar la Copa Sudamericana. Este resultado del exentrenador de Cruz Azul generó un fuerte descontento entre los aficionados del conjunto albinegro.

Los malos resultados de Martín Anselmi con Botafogo

El desempeño del equipo bajo el mando de Anselmi ha sido motivo de críticas desde su llegada a Río de Janeiro. En lo que va del año, Botafogo suma 8 derrotas. Por eso se ha convertido en uno de los clubes del Brasileirao con más caídas en este inicio de temporada.

Además, el equipo acumuló 6 derrotas consecutivas en diferentes competiciones, incluyendo la Taça Guanabara, el campeonato brasileño y la fase previa de la Copa Libertadores. Entre esos resultados destacan la eliminación ante Flamengo en los cuartos de final del torneo estadual y la caída en casa frente al Barcelona de Ecuador.

Tras la eliminación, las redes sociales se llenaron de mensajes de los aficionados del Botafogo que impulsaron el movimiento "Fora Anselmi", pidiendo la salida del entrenador de 40 años. Entre las críticas más recurrentes no solo aparece el sistema táctico que suele utilizar (basado en un 3-4-3), sino también su insistencia en futbolistas que los hinchas consideran que no tienen el nivel suficiente para el primer equipo.

De Cruz Azul a Botafogo: ¿Cómo fue el camino irregular de Martín Anselmi?

Hace poco más de 14 meses, Martín Anselmi dejó Cruz Azul en medio de una negociación que generó polémica en el futbol mexicano, ya que el entrenador buscaba cumplir su deseo de dirigir en Europa. Sin embargo, su paso por el Porto de Portugal no resultó como esperaba.

Durante su etapa con el conjunto portugués dirigió 21 partidos. Pero el equipo quedó eliminado de la Europa League y no consiguió títulos locales. Tampoco tuvo un buen desempeño en el Mundial de Clubes.

Tras su salida del club europeo, Anselmi permaneció varios meses sin equipo hasta que en diciembre firmó con Botafogo. Pero los resultados obtenidos hasta ahora han colocado su proyecto en una situación complicada. La presión de la afición y los malos resultados mantienen su continuidad bajo constante cuestionamiento.