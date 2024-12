Martín Anselmi le manda mensaje al América

La Máquina de Cruz Azul está en semifinales del futbol mexicano al derrotar a Xolos de Tijuana en la vuelta de los Cuartos de final del Apertura 2024. Ahora el conjunto cementero se medirá a las Águilas del América en semifinales por lo que su director técnico, Martín Anselmi aprovechó para mandarle un mensaje a los azulcrema.

“Para llegar al último día hay que ganarle a todos, te vas enfrentando a los mejores del torneo. Mañana analizaremos lo que pasó hoy y analizaremos a América”, mencionó en conferencia de prensa.

Por otro lado el entrenador argentino aprovechó para agradecer el apoyo de los aficionados cementeros desde la serenata un día antes del encuentro.

Anselmi agradece el apoyo de los aficionados de Cruz Azul

“En este momento me sale agradecerles y creo que la entrega del equipo es un buen regalo para la afición, ayer pasó algo que sinceramente yo no lo vi en mi vida ayer un hincha de los de verdad nos agradeció porque le habíamos devuelto la identidad al equipo y eso valía más que un título y que un hincha te diga eso vale más que un titulo, me hizo emocionarme, ese en lo personal mi mayor logro después es futbol y en un partido pasan un montón de cosas, es incontrolable , lo que si podemos controlar es nuestra identidad ser nosotros y hoy no podíamos mirarnos al terminar el partido y no haber sido nosotros eso le pedí a los jugadores, se viera reflejado desde que comienza el partido hasta el final, eso sucedió, es el mejor regalo”, finalizó Anselmi.

Con este resultado Xolos de Tijuana queda eliminado y Cruz Azul ahora se medirá a las Águilas del América en las semifinales de la Liga MX.