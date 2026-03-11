Larcamón rompe el silencio y revela la verdad detrás de la salida de Bogusz de Cruz Azul

Cuando Mateusz Bogusz abandonó Cruz Azul rumbo al Houston Dynamo, la sensación que quedó fue de misterio. El mediocampista polaco, que había llegado como una de las apuestas más ilusionantes del proyecto cementero, desapareció del radar de La Máquina casi de un día para otro: ¿qué pasó realmente?

Meses después, Nicolás Larcamón ha decidido romper el silencio. El entrenador argentino habló en una entrevista sobre la salida del europeo y dejó claro que la historia fue mucho más compleja de lo que parecía desde afuera.

Larcamón explica por qué Bogusz dejó Cruz Azul

En una conversación reciente, Larcamón explcó que la situación con Bogusz se volvió prácticamente irreversible desde el momento en que el futbolista tomó la decisión de salir del club.

Según el estratega, el mediocampista ya estaba completamente enfocado en abandonar el proyecto, lo que terminó condicionando cualquier posibilidad de que continuara dentro del plantel.

El técnico también dejó claro que la situación no se originó únicamente en lo deportivo. Aunque el polaco tenía condiciones suficientes para competir en el equipo, el contexto terminó empujando su salida.

Bogusz se encontró disputando minutos en una zona del campo con mucha competencia. Jugadores consolidados dentro del equipo y la obligación de utilizar plazas de futbolistas jóvenes redujeron su participación, algo que terminó influyendo en el escenario final.

Aun así, Larcamón dejó una frase que dolerá a la afición: si las circunstancias hubieran sido distintas, Bogusz habría sido un jugador importante dentro del proyecto actual de Cruz Azul.

Un adiós marcado por decisiones externas

El entrenador también reveló otras razonez que terminó inclinando la balanza: las decisiones tomadas desde el entorno del jugador.

Según el estratega, la salida fue impulsada por la representación del futbolista y por factores personales que terminaron acelerando el proceso. Incluso mencionó que la situación familiar del mediocampista también pesó en la determinación final.

El contraste con su presente en la MLS no tardó en aparecer. En Houston Dynamo, el polaco se mostró entusiasmado desde el primer día, asegurando sentirse cómodo en su nuevo entorno y convencido de haber tomado la decisión correcta para su carrera.