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¿Cómo va a ser la Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024?

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024se va a llevar a cabo en el Río Sena, evento al que se va a poder asistir de forma gratuita

Ensayos de la Ceremonia de Apertura de París 2024

Escrito por: Oscar Rodríguez

A 366 días de los Juegos Olímpicos de París 2024, la capital de Francia afina detalles para la Ceremonia de Apertura, la cual se va a llevar a cabo el 26 de julio del siguiente año para ser un evento sin precedentes.

La XXXIII edición de los Juegos Olímpicos va a marcar una de las Ceremonias de Apertura que va a pasar a la historia al ser un evento en el que se espera que más de 600 mil espectadores le den la bienvenida a los atletas y delegaciones participantes.

A lo largo del Río Sena, van a desfilar 160 barcos, los cuales van a llevar a las delegaciones por un recorrido de seis kilómetros que va a ir desde el Puente de Austerlitz hasta el Trocadero. En dicha ruta, los barcos van a tener paso por famosos monumentos de la capital de Francia como la Catedral de Notre Dame, el Museo de Louvre y la Torre Eiffel.

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La Ceremonia de Apertura va a ser un evento gratuito

En un evento gratuito, las personas van a poder disfrutar de la Ceremonia de Apertura a las orillas del Río Sena en esta tercera ocasión en la que Francia alberga los Juegos Olímpicos.

“La organización de la ceremonia de inauguración a lo largo del Sena, el emblemático río en el mismo corazón de la ciudad, se alinea perfectamente con la ambición de París 2024 de reinventar el modelo de los Juegos abriendo la participación al mayor número de personas posible.

“Esta ceremonia será una experiencia excepcional para todos los atletas participantes, pero también, y sobre todo, para la gente de París, para Francia y para el mundo entero”, dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

Faltando un año para el inicio de París 2024, los ensayos en los canales del Río Sena dieron inicio el pasado 17 de julio, misma prueba en la que 57 barcos realizaron el recorrido que se tiene previsto para la Ceremonia de Apertura el 26 de julio del siguiente año, pues al ser un desfile de más de 100 barcos, hay que realizar diferentes maniobras desde Austerlitz hasta el Trocadero, al pie de la Torre Eiffel.

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