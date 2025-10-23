¡INCREÍBLE! El récord que dejo ir Mbappé en la última jornada de Champions

Kylian Mbappé y el Real Madrid atraviesan un inicio de temporada sobresaliente en la campaña 2025/2026. El delantero francés suma una racha de 11 partidos consecutivos anotando, quedándose a un gol de igualar el récord de Cristiano Ronaldo, ahora en posesión de Erling Haaland.

Aunque Mbappé dejó ir la regularidad goleadora que había tenido Cristiano Ronaldo, el récord histórico sigue en manos de Lionel Messi , quien en la temporada 2012/13 logró 21 partidos consecutivos marcando.

Mbappé, en su segundo año como merengue, busca ser determinante y alcanzar la Orejona, trofeo que el astro francés aún no ha conseguido. En la última jornada, participó en la victoria 1-0 frente a la Juventus en la UEFA Champions League, quedándose a un gol de alcanzar el récord de 12 partidos consecutivos anotando.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el equipo blanco mantiene un gran desempeño en LaLiga, con ocho victorias en nueve partidos, sufriendo su única derrota en el derbi madrileño contra el Atlético, 5-2 en el Wanda Metropolitano.

En Champions, los madridistas han ganado tres de tres en sus primeros compromisos y se ubican quintos en la tabla general con el nuevo formato de competencia.

El próximo reto del Real Madrid será el Clásico ante el Barcelona, un duelo que podría definir el liderato de LaLiga 2025/26 y que se perfila como una final adelantada entre los dos máximos aspirantes al título.