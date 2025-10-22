Real Madrid 1-0 Juventus: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 22 de octubre, partido de la jornada 3 de la UEFA Champions League 2025; marcador online y por internet
El Real Madrid buscará seguir con el paso perfecto en su competición predilecta, enfrente tendrán a una Juventus que busca saltar de puestos en la tabla.
El Real Madrid jugará vs la Juventus de Turín en uno de los clásicos del futbol europeo. El cuadro merengue llega con dos victorias en el mismo número de partidos en la presente UEFA Champions League y buscará seguir con la marca perfecta en el presente torneo. Por otro lado, la Juventus cosecha dos empates y querrá dar el batacazo en el Santiago Bernabéu. Los detalles del resultado del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.
