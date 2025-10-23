¡OFICIAL! Lionel Messi renueva con el Inter de Miami

El Inter Miami confirmó que Lionel Messi continuará en el club, poniendo fin a las versiones sobre su futuro. Su vínculo se extenderá hasta junio de 2028, lo que marcaría el cierre de su carrera en la Major League Soccer.

Desde su llegada en 2023, Messi se convirtió en la figura central del proyecto deportivo y comercial de Las Garzas. El ’10’ fue clave en la obtención de la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024, además de impulsar al club a participar en torneos internacionales como la Concacaf Champions Cup y el Mundial de Clubes FIFA 2025.

El nuevo contrato refuerza la alianza entre el jugador y la directiva encabezada por David Beckham, quien ha apostado por rodear al argentino con futbolistas de jerarquía. La reciente incorporación de Rodrigo De Paul, procedente del Atlético de Madrid, confirma esa intención, mientras que la renovación de Luis Suárez aún estaría pendiente.

Messi completaría cinco temporadas con el Inter Miami y alcanzaría los 41 años al finalizar su contrato. El acuerdo también permitiría que el capitán participe en la inauguración del Miami Freedom Park, nueva sede del club cuyo estreno está previsto para el primer semestre de 2026.

El objetivo de Messi es mantenerse en competencia con Inter Miami y llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026, torneo que sería el sexto de su carrera, un registro sin precedentes en la historia del futbol.

