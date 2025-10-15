¡INCREÍBLE! Los dos únicos mexicanos que triunfaron en la fecha FIFA

La Fecha FIFA no fue del todo mala para los mexicanos, hubo dos compatriotas que sacaron la casta: Miguel Herrera y Luis Fernando Tena con Costa Rica y Guatemala respectivamente. Tanto el ‘Flaco’, como el ‘Piojo’ consiguieron puntos vitales en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf y sueñan con llevar a sus dos combinados a la fiesta del próximo año.

En el caso de Tena, su combinado chapín consiguió cuatro unidades de seis posibles tras el empate a un gol contra Surinam y el triunfo por la mínima diferencia ante El Salvador en el Cuscatlán. Con ello, los pupilos de Luis Fernando llegaron a cinco puntos y son terceros de su sector a una unidad tanto de Panamá como Surinam.

Próximos partidos (últimos dos)



Guatemala vs Panamá

Guatemala vs Surinam

La Costa Rica de Herrera

En el caso del combinado ‘tico’, la situación fue muy similar. Empataron con Honduras en el primer partido de esta fecha FIFA y después golearon a Nicargua 4-1 en el segundo cotejo, con estos resultados se posicionan como segundo lugar de su grupo con seis puntos, a dos de distancia de la ‘H’.

Próximos partidos (últimos dos)



Haití vs Costa Rica

Costa Rica vs Honduras

De momento, tanto Costa Rica como Guatemala tienen posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo y sería histórico ver a tres estrategas mexicanos en un mundial, contando a Javier Aguirre con el combinado de nuestro país. Los boletos de la Concacaf se definirán en la próxima fecha FIFA de noviembre (entre el 13 y 18) y pasarán directo al Mundial los tres líderes de cada sector y al repechaje los dos mejores segundos lugares.