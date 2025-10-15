Dos selecciones de las 28 calificadas al Mundial del 2026, tendrían casa club de Rayados como su cuartel en la Copa del Mundo

El Mundial del 2026 está a nueve meses de suceder en México, Estados Unidos y Canadá y las selecciones alrededor del mundo se alistan para su aventura mundialista. Más allá del aspecto deportivo, deben de armar una logística para ser lo más cómoda la comptencia y en ese sentido el cuartel de los equipo y campos de entrenamientos son un tema básico que en el caso de Japón y Bélgica analizan para plantarse en Monterrey.

El Barrial, que es la casa club de Rayados, ya ha sido visitada precisamente por los nipones, calificados ya al Mundial y por Bélgica, que en noviembre estaría concretando su pase a la Copa del Mundo.

El Barrial, que cuenta con las instalaciones de alto nivel, con certificaciones y que es el centro de entrenamiento de los Rayados de Monterrey está en la mira de dichas selecciones y se han ido con buenos apuntes para concretar que ese territorio sea el cual los aloje en el Mundial del 2026.

Así lo explicó recientemente Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, quien reveló estas visitas de contingentes de Japón y Bélgica.

“Japón y Bélgica ya visitaron El Barrial, sabemos que hay otra selecciones que han estado haciendo llamadas y una revisíón para venir a Monterrey”, comentó el miembro de la organización del Mundial.

"(Han hecho) comentarios positivos de la ciudad, de la infraestructura, de El Barrial, ustedes lo conocen, no tengo qué explicar lo que ha pasado con El Barrial y todas las mejores que ha tenido en los últimos años, contamos con unas instalaciones de primer nivel”, explicó Hutt.

Ya son 28 selecciones calificadas al Mundial del 2026

En la última fecha FIFA, se agregaron selecciones como Arabia Saudita o Inglaterra a la Copa del Mundo del 2026, que tiene ahora 28 invitados de 48, por lo que 20 están buscando los boletos restantes. En noviembre en la última fecha FIFA del año, se aseguran prácticamente todos los invitados y quedarían solo pendientes por definir los que entran por repechaje.

En el caso de Bélgica que visitó las instalaciones, perfila que en noviembre concrete su boleto.



Canada



Mexico



USA



Japan



New Zealand



IR Iran



Argentina



Uzbekistan



Korea Republic



Jordan



Australia



Ecuador



Brazil



Uruguay



Paraguay



Colombia



Morocco



Tunisia



Egypt



Algeria



Ghana



Cabo Verde



South Africa



Qatar



England



Senegal



Côte d’Ivoire



Saudi Arabia