deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Dos selecciones de las 28 calificadas al Mundial del 2026, tendrían casa club de Rayados como su cuartel en la Copa del Mundo

A nueve meses del Mundial, las selecciones calificadas buscan dónde plantar su campamento; Bélgica ve con buenos ojos las canchas e instalaciones de Rayados.

el barrial para belgica y japon
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

El Mundial del 2026 está a nueve meses de suceder en México, Estados Unidos y Canadá y las selecciones alrededor del mundo se alistan para su aventura mundialista. Más allá del aspecto deportivo, deben de armar una logística para ser lo más cómoda la comptencia y en ese sentido el cuartel de los equipo y campos de entrenamientos son un tema básico que en el caso de Japón y Bélgica analizan para plantarse en Monterrey.

El Barrial, que es la casa club de Rayados, ya ha sido visitada precisamente por los nipones, calificados ya al Mundial y por Bélgica, que en noviembre estaría concretando su pase a la Copa del Mundo.

Te podría interesar: Los jugadores mexicanos que serían cortados rumbo al Mundial por Javier Aguirre

El Barrial, que cuenta con las instalaciones de alto nivel, con certificaciones y que es el centro de entrenamiento de los Rayados de Monterrey está en la mira de dichas selecciones y se han ido con buenos apuntes para concretar que ese territorio sea el cual los aloje en el Mundial del 2026.

Así lo explicó recientemente Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, quien reveló estas visitas de contingentes de Japón y Bélgica.

Japón y Bélgica ya visitaron El Barrial, sabemos que hay otra selecciones que han estado haciendo llamadas y una revisíón para venir a Monterrey”, comentó el miembro de la organización del Mundial.

"(Han hecho) comentarios positivos de la ciudad, de la infraestructura, de El Barrial, ustedes lo conocen, no tengo qué explicar lo que ha pasado con El Barrial y todas las mejores que ha tenido en los últimos años, contamos con unas instalaciones de primer nivel”, explicó Hutt.

Ya son 28 selecciones calificadas al Mundial del 2026

En la última fecha FIFA, se agregaron selecciones como Arabia Saudita o Inglaterra a la Copa del Mundo del 2026, que tiene ahora 28 invitados de 48, por lo que 20 están buscando los boletos restantes. En noviembre en la última fecha FIFA del año, se aseguran prácticamente todos los invitados y quedarían solo pendientes por definir los que entran por repechaje.

En el caso de Bélgica que visitó las instalaciones, perfila que en noviembre concrete su boleto.

  • Canada
  • Mexico
  • USA
  • Japan
  • New Zealand
  • IR Iran

  • Argentina

    Te podría interesar: Mundial 2026 presenta el Balón TRIONDA

  • Uzbekistan
  • Korea Republic
  • Jordan
  • Australia
  • Ecuador
  • Brazil
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Morocco
  • Tunisia
  • Egypt
  • Algeria
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • South Africa
  • Qatar
  • England
  • Senegal
  • Côte d’Ivoire
  • Saudi Arabia

estadio bancomer liga mx rayados tigres
Jorge Martinez/MEXSPORT
during the 12th round match between Monterrey and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2024 at BBVA Bancomer Stadium on October 19, 2024 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×