Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Indianapolis Colts de Daniel Jones visitan la ciudad del acero para medirse a los Pittsburgh Steelers y Rodgers el domingo en la Semana 9 de la NFL

aaron rodgers, steelers
Azteca Deportes
Ritual NFL
Los Indianapolis Colts y Daniel Jones visitan a los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers hoy en el marco de la Semana 9 de la NFL. La visita llega con la mejor marca de la liga y una ofensiva que luce sumamente potente; tienen en Jonathan Taylor al líder corredor y a un jugador que anota prácticamente en todos los partidos.

La defensiva de Mike Tomlin tendrá que encontrar la manera de detener a su rival para darle a Rodgers y DK Metcalf de comandar una victoria en casa. Los Acereros llegan con dos derrotas consecutivas luego de estrepitosas caídas ante Bengals y Packers.

Indianápolis ha anotado más de 30 puntos en cuatro cotejos consecutivos, mientras Pittsburgh ha tolerado más de 30 en dos seguidos. Es un partido crucial en la carrera hacia los playoffs en la Conferencia Americana.

Pittsburgh Steelers
Indianapolis Colts (Pertenece a NFL)
