Estos son los días que Santiago Giménez lleva sin meter gol

El ariete mexicano llegó al Milán y eso se percibió como un gran paso en su carrera, lamentablemente su estadía con los rossoneri no ha sido la más efectiva. Ante una posible salida para llegar a la Roma de Gian Piero Gasperini, este conteo habla de la situación de escasez de tantos del delantero, y del contexto complicado del club italiano. ¿Dónde llegará el próximo gol de Santiago Giménez?

Motivos de Jaime Lozano para no alinear a Santiago Giménez

¿Cuánto tiempo lleva sin meter gol Santiago Giménez con Milán?

Su fichaje con el Milán se dio en el mercado de invierno y se indicaba que ambas partes estaban encantadas de concretar el movimiento desde Feyenoord. Pero el gran problema con el equipo es que no ha encontrado la consistencia como proyecto. Y ahora con Massimiliano Allegri parece que no hay tanta confianza en él, incluso el director deportivo dijo públicamente que buscarían el intercambio con “La Loba” por Artem Dubyk.

Y es que el gran problema con el “Chaquito” es que no tiene una buena racha goleadora en general. Además otras situaciones como un accidente de un compañero está concretando un grado de hostilidad de parte de la directiva. En el caso del Milán acumula cuatro partidos sin marcar tanto en Serie A. Y de los 5 juegos donde tuvo minutos en Coppa Italia, la situación es la misma sin goles.

Su último tanto oficial con el cuadro del ‘Diavolo’ se concretó con doblete ante el Bologna el 9 de mayo pasado, cuando ganaron dicho partido con marcador de 3-1.

¿Cuándo fue el último gol de Santiago Giménez con la Selección Mexicana?

Con el tricolor recién marcó su último tanto en junio, en un amistoso contra Suiza. Pero esto llegó después de dos años sin anotar con la playera del seleccionado mexicano. Previo a este tanto en la Fecha FIFA de junio, Santiago Giménez marcó en la final de la Copa Oro en el 2023.

