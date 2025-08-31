La joya que el Barcelona podría vender en 70 millones de euros

Después de los recientes rumores en el mercado de transferencias sobre una posible salida de Fermín López al Chelsea, el Fc Barcelona ha puesto una cifra definitiva para que el conjunto “Blue” o cualquier otro equipo que desee hacerse de los servicios del mediocampista español de 22 años.

Los Blaugranas estarían dispuestos a dejar ir a Fermín por 70 millones de euros, una cifra que el Chelsea podría permitirse a pesar de haber gastado ya más de 270 millones de euros en el presente mercado de transferencias, solo Joao Pedro y Jamie Gittens representaron más de 120 millones en gastos para el cuadro londinense.

Los clubes interesados en Fermín López

El Chelsea no es el único club interesado en el jugador del Barca, también se le suma el Manchester United, que es el segundo peor déficit de la Premier League en el mercado de fichajes con saldo negativo de 230 millones de euros tras la llegada de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, cada uno superó los 70 millones.

“He hablado con él y creo que seguirá. Estaré muy contento cuando cierre el mercado, solo quedan dos días. Es un jugador muy importante y su corazón está en el Barça. Está en su casa”, mencionó el técnico del Barca, Hansi Flick.

Las últimas horas serán cruciales para definir el futuro de Fermín, este 1 de Septiembre termina el mercado de fichajes en Europa y podría cerrarse la transferencia.

Los Blues quieren sumar un último refuerzo para competir en la Premier League, Champions League y las Copas nacionales, luego de salir campeón en la Conference League la temporada pasada.