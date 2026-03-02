Influencer se inscribió al equipo de handball y podría jugar los JJOO 2028

Las historias alrededor del internet tienen todos los modos de presentar situaciones que rayan en lo fantástico. Y esta particular circunstancia alrededor de una influencer comprueba que en la vida surgen muchas sorpresas. Sin saber nada del handball, Monae Hendrickson entrenará y podrá ser parte del equipo de handball que tiene como objetivo los Juegos Olímpicos 2028.

Regresó la magia gol de Neymar: Santos 1-0 Vasco da Gama | Jornada 4 Brasileirao

¿Por qué la influencer llegaría a los Juegos Olímpicos 2028?

Tras lo ocurrido en Milano-Cortina, el olimpismo esperará dos años para resurgir como el objetivo principal del verano. Y dentro de todos los procesos que se encuentran en marcha, está el del equipo de handball estadounidense. Allí, esta viajera de internet se enteró de una prueba y asistió para tratar de meterse al proceso olímpico.

Tras participar de la invitación y con bastante incredulidad - tal como muchos de los lectores están - la joven se enteró que fue aceptada en el plan de preparación. Con eso, se aseguró una experiencia completa en el mundo del olimpismo. Incluso, estuvo a punto de perderse los entrenamientos-pruebas que ofreció la delegación nacional.

Dado que ya tenía un viaje pensado para Europa (parte de sus actividades como influencer), dudó si asistir a las pruebas o no. Sin embargo, en el viejo continente aprovechó para entrenar con un equipo profesional en Dinamarca y también estuvo entrenando con un grupo en Alemania. Ahora, ella misma confiesa que le espera… lo inesperado.

¿Hay posibilidades de que esta influencer asista a Los Ángeles 2028?

Ante un cambio total en sus planes de vida, la creadora de contenido no sabe lo que le espera en su futuro inmediato. Así lo comentó para CBS News: “Me gustaría poder decirte un plan, porque eso significaría que yo misma lo conozco. Honestamente, no sé cuáles serán los próximos pasos, aparte de seguir mejorando en handball”.

Con esto surgió de nueva cuenta el debate del impacto que puede tener el espacio digital. Las pruebas y todo el proceso del equipo de handball han tenido un impacto mediático alto con el público de Hendrickson. Y todo porque de parte del equipo nacional de handball salió una convocatoria para los que quisieran ir a probarse rumbo a una justa olímpica.