Influencer casi lesiona de gravedad a leyenda del futbol

El reconocido influencer ‘Speed’ casi lesiona de gravedad a Ricardo Izecson dos Santos Leite ‘Kaká' en un partido amistoso que podría haber terminado en tragedia para el balompié mundial. El partido entre creadores de contenido y ex futbolistas se llevó a cabo en Qatar y fue organizado por Education Above All Foundation (EAA), una organización que pone por delante la educación en los niños del mundo.

Al minuto 26 del compromiso, el influencer estadounidense recorrió casi mediacancha para recuperar el esférico y en su afán entró de manera muy brusca al brasileño. El ex jugador del Real Madrid y el AC Milán se dejó caer en busca de no hacer palanca y solo se le quedó viendo a ‘Speed’, quien en lugar de ver como estaba Kaká, fue a reclamarle al silbante.

Las estrellas que estuvieron en el partido benéfico

Entre los famosos que se dieron cita en el compromiso estuvieron ya los antes mencionados ‘Speed’, ‘Kaká', Eden Hazard, Didier Drogba, Roberto Carlos, David Villa entre otros, Por sí fuera poco, los directores técnicos fueron la leyenda del Arsenal, Arsene Wénger y el estratega italiano Antonio Conte.

Finalmente, a pesar de la muy dura entrada, al término del partido el brasileño y el norteamericano se despidieron al final de éste con un abrazo y con una breve charla. Es posible que no sea la última vez que se vean, ya que estos partidos a beneficio son muy comunes y tanto el ex atacante de la Selección de Brasil como el reconocido influencer que idolatra a Cristiano Ronaldo son personajes recurrentes en estos.

