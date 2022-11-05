Inglaterra pierde a importante jugador por lesión para Qatar 2022

Siguen las malas noticias para Gareth Southgate y la Selección de Inglaterra de cara al Mundial de Qatar 2022, pues a las lesiones confirmadas de los laterales Kyle Walker y Reece James se suma una nueva ausencia para ser elegible por el técnico del equipo de la rosa.

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Nueva baja para el Mundial de Qatar 2022

Chelsea confirmó mediante un comunicado médico la baja de Ben Chilwell por una lesión en los isquiotibiales, el futbolista abandonó el terreno de juego en la victoria de los Blues ante Dinamo Zagreb por la última fecha de la Champions League, tras los pertinentes estudios se determinó que el futbolista de 25 años de edad, se perderá de manera definitiva el Mundial de Qatara 2022.

El club londinense no tardeó en expresar todo su apoyo a su futbolista mediante sus redes sociales. "Todos estamos contigo Ben Chilwell", escribió la cuenta.

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Cabe recordar que Ben Chilwell se perdió la mayor parte de la campaña anterior con el Chelsea debido a una lesión en los ligamentos cruzados, viendo actividad con su club hasta el último partido de la temporada. No obstante, el futbolista inglés seguía siendo uno de los elementos del agrado de Southgate para Qatar 2022.

"Después de mi lesión en los ligamentos cruzados (en noviembre de 2021) trabajé muy fuerte para asegurar mi presencia en la Copa del Mundo. Siempre ha sido uno de mis sueños. Lamentablemente, no será posible después de los resultados de mi escáner, haré todo lo que pueda para volver con el Chelsea, gracias por sus mensajes de apoyo ", expresó en su cuenta de Twitter Ben ChilWell.

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn — Ben Chilwell (@BenChilwell) November 5, 2022

Inglaterra debutará en la Copa Mundial de Qatar 2022, ante la Selección de Irán, esto el día 21 de noviembre en el Estadio Internacional Jalifa, donde el equipo de los tres leones buscarán sumar sus primeras unidades del campeonato. Recordar que los ingleses están considerados dentro de los favoritos para ganar el mundial.