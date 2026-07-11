Inglaterra vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Semifinales del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca
No te pierdas el espectacular partido entre Inglaterra vs Argentina en las semifinales por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes EN VIVO y GRATIS
No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla y este miércoles 15 de julio Inglaterra y Argentina se enfrentarán en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA™.
Disfruta completamente EN VIVO y GRATIS este duelo crucial entre dos potencias mundiales través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.
El miércoles 15 de julio, Inglaterra y Argentina se enfrentarán en duelo de eliminación directa ante más de 71,000 personas en el Estadio Atlanta.