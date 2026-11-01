Harry Kane podría volver al Estadio Banorte: qué se sabe sobre esta inesperada posibilidad

Harry Kane dejó huella en el Estadio Banorte durante el Mundial 2026 y ahora existe una posibilidad de que vuelva a pisar su cancha. El delantero inglés podría regresar al Coloso de Santa Úrsula con el Bayern Múnich, luego de que un integrante de la directiva del conjunto alemán abriera la puerta a una futura visita a México.

Se trata de Rouven Kasper, director de Marketing y Ventas del equipo bávaro, quien habló sobre el atractivo que representa el país para el futbol alemán. Sin embargo, por ahora no hay un partido confirmado y el eventual regreso del atacante dependería de que se concrete una visita del club y forme parte de la convocatoria.

¿Por qué Harry Kane podría volver al Estadio Banorte?

De acuerdo con la información publicada por AS México, Kasper destacó el potencial del mercado mexicano y la importancia que podrían tener los jugadores nacionales para incrementar el seguimiento de la Bundesliga. El directivo recordó el impacto que tuvo Javier ‘Chicharito’ Hernández durante su etapa en el futbol alemán.

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En ese contexto, dejó abierta la posibilidad de que clubes de la liga visiten México en el futuro para fortalecer su relación con los aficionados. Por su parte, Infobae colocó al Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, entre los escenarios que podrían recibir al Bayern si esa intención se transforma en un proyecto concreto.

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¿Cómo le fue a Harry Kane ante México en el Mundial 2026?

El antecedente más reciente de Kane en el recinto capitalino se produjo el pasado 5 de julio, cuando Inglaterra derrotó 3-2 a México en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero fue determinante para que su selección consiguiera el pase a la siguiente ronda.

Además de asistir a Jude Bellingham en el segundo tanto inglés, Kane convirtió un penal al minuto 60 para colocar el 3-1 parcial. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles del combinado azteca, que no pudo completar la remontada pese a jugar con un hombre más tras la expulsión de Jarell Quansah.