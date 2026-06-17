Inglaterra vs Croacia: pronóstico EXACTO de la IA con predicción de resultado

Inglaterra y Croacia chocarán en Dallas en uno de los partidos más esperados de toda la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro británico va con un repertorio muy interesante de la mano de Thomas Tuchel, sin embargo, el conjunto balcánico ya ha demostrado lo que puede hacer en las justas mundialistas y buscará despedir a Luka Modric de la mejor manera posible en su último Mundial.

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Para este compromiso tan cerrado, le preguntamos a la Inteligencia Artificial, específicamente a Grok de X su pronóstico.

Pronóstico exacto: Inglaterra 2-1 Croacia (o alternativamente 1-0 como resultado más probable en un partido cerrado). El partido se juega mañana miércoles 17 de junio de 2026 (4 PM ET / 9 PM BST) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. Es un rematch de la semifinal de 2018 (que ganó Croacia en prórroga).

¿Por qué 2-1 o 1-0 para Inglaterra? Inglaterra es clara favorita (cuotas alrededor de 1.70- .80). Bajo Thomas Tuchel, clasificaron invictos y sin encajar goles en la fase de grupos. Tienen una plantilla muy profunda con Harry Kane (capitán y goleador), Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka y jóvenes en forma. Su defensa es sólida en torneos grandes y los abridores de Mundial suelen ser conservadores.

Croacia sigue siendo peligrosa con experiencia (Luka Modrić a sus 40 años en su posible último Mundial, Kovačić, Gvardiol, Perišić), pero llega con irregularidad defensiva y menos profundidad. Han encajado goles en amistosos recientes y dependen mucho del control de balón del mediocampo.

Inglaterra vs Croacia por TV Azteca Deportes

Será este miércoles 17 de junio cuando la selección de la rosa y el cuadro croata se verán las caras en punto de las 2:00 desde la casa de los Dallas Cowboys. Este duelazo lo podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network con el mejor equipo de transmisión deportiva de todo México.

México vs Corea del Sur por TV Azteca Deportes

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene los mejores eventos y en la justa mundialista no es la excpeción. Sigue EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS el choque entre México y Corea del Sur este jueves 18 de junio desde las 6:30 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

