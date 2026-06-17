Fecha y hora EXACTA del debut de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo a escena. Luego del debut de Lionel Messi y la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es turno de CR7 para debutar junto a la Selección de Portugal cuando los lusos se midan a la República Democrática del Congo, escuadra que ha regresado al certamen internacional desde 1974, donde participaron con el nombre de Zaire.

Te puede interesar: VIDEO: Así fue el primer gol de Lionel Messi en el Mundial 2026

Dirigidos por Roberto Martínez, Portugal y RD Congo se enfrentan en la cancha del Estadio de Houston. Liderados por Cristiano Ronaldo, los lusos llegan al encuentro como una de las potencias de Europa en la presente edición de la competencia. A lo largo de las Clasificatorias, el equipo de CR7 tuvo un registro de 20 goles en tan solo seis partidos, por lo que su poderío ofensivo impone ante los rivales.

Del otro lado, la República Democrática del Congo comandada por Sébastien Desabre, se hizo del boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de superar el repechaje ante Jamaica en un duelo disputado en México.

A lo largo de sus debuts en Copas Mundiales, Portugal tiene registro de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Por su parte, RD Congo solo ha participado una vez en la historia y en su primer partido, cayeron en 1974.

¿A qué hora juega Portugal vs RD Congo?

El partido de Portugal vs RD Congo se va a disputar este miércoles 17 de junio en Houston a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.

Te puede interesar: Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá por TV Azteca EN VIVO y GRATIS