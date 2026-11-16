WWE RAW: La HORA para ver EN VIVO el evento de HOY lunes 16 de noviembre | Horario y cartelera

Una nueva semana ha comenzado y, con ella, la posibilidad para que miles de personas ingresen al mundo del wrestling a través de la WWE, empresa que se dice lista para presentar un RAW que promete ser uno de los mejores que ha tenido en este cierre del 2026.

Será durante hoy 16 de noviembre que se llevará a cabo una nueva edición del Monday Night RAW, la marca más importante que la WWE tiene por encima de AAA, Smackdown y NXT. Ante tal situación, no está de más que conozcas la cartelera y la hora de transmisión de esta función.

¿Cuál es la cartelera que la WWE presentará para el RAW de hoy?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, la WWE solamente ha confirmado una batalla para este día; sin embargo, se trata de un duelo mano a mano por el Campeonato Intercontinental Femenino en donde Raquel Rodríguez, la campeona, defenderá su cinturón ante Iyo Sky.

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WARGAMES ⛓️



The Bloodline and 946 are headed for WAR!!! pic.twitter.com/52PjNElWey — WWE (@WWE) November 10, 2026

Cabe mencionar que Raquel Rodríguez e Iyo Sky ya tienen una larga rivalidad que consta de varias semanas, por lo que este podría ser el capítulo final a esta historia considerando que posiblemente este campeonato se vuelva a defender en Survivor Series, programado para finales de este mes.

Del mismo modo, el RAW de esta noche contará con la presencia de John Cena, quien se presentará por tercera vez consecutiva en un evento de la WWE. Finalmente, también se espera que se conozcan más detalles sobre el Team USA vs Team México que también se realizará en Survivor Series.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Monday Night RAW de hoy?

Este lunes la WWE presentará uno de sus eventos más importantes de este mes cuando el RAW se lleve a cabo en Raleigh, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. El show comenzará en punto de las 7 de la noche para México, y se podrá ver a través de Netflix.