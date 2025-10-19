Esta fue la insólita respuesta de Messi a un comentario de su compañero en el Barca; el futbolista lo reveló así

En general, las personas que han convivido con el astro argentino hablan de un hombre muy tranquilo y humilde. Aunque evidentemente existen algunas anécdotas negativas del ‘10’ de la campeona del mundo, esta nueva anécdota refuerza la idea del gran ser humano que es Messi. Y es que lo que contó Alex Song suena de otro nivel de persona. Esto comentó el exfutbolista africano.

¿Qué hizo Messi por Alex Song?

El jugador retirado recién en el 2023, platicó una anécdota que realmente dejó fríos a todos los seguidores y haters del argentino. Cuando el mediocampista camerunés estuvo en Barcelona, en algún momento se atrevió a charlar con Messi respecto de lo que ocurría en su país. Ante eso, él lo vio como un simple encuentro con la leyenda catalana, pero eso no se quedó así.

Estaba jugando con Messi en Barcelona, y una noche, me atreví a hablar con él sobre el hambre en mi pueblo. No esperaba más que una escucha, pero lo que pasó cambió mi visión de él para siempre. Sólo una semana después, su mánager me llamó y me pidió un mapa detallado de la zona. Tres meses después, se construyó un centro de alimentación, recibiendo 500 niños al día. Pero Messi no se detuvo ahí. Lo más impactante fue su donación de un millón de euros al programa de alimentación escolar, y su única petición fue: ‘No mencionen mi nombre’.

