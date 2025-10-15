¿Quién tiene más dobletes en toda su carrera, Messi o Cristiano Ronaldo?

Están a nada de cerrar sus carreras que los pondrán como dos de los más grandes futbolistas de la historia y los números siguen siendo asuntos donde las personas se fijan. Recién pasó una Fecha FIFA donde ambos tuvieron actividad y surge una duda alrededor de estos dos monstruos. ¿Quién tiene más dobletes, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Y aquí está la respuesta.

messi

Te puede interesar - ¿Cuál es el récord de los enfrentamientos entre Messi y Cristiano?

Te puede interesar - ¿Cuándo fue la última vez que Messi y Cristiano se enfrentaron?

Messi vs Cristiano: ¿quién tiene más dobletes?

La carrera por ser el máximo goleador de la historia es algo que interesó bastante entre estos dos. Y todo indica que ese rubro será totalmente ganado por el lusitano, quien ha declarado abiertamente que quiere llegar a las 1000 anotaciones como profesional. Sin embargo, en el tema de los dobletes el astro argentino mejor cantidad de tantos.

Los registros indican que Lionel Messi (último marcado con Inter Miami) tiene 175 dobletes

Mientras que Cristiano suma alrededor de 169, marcando el último en las eliminatorias mundialistas ante Hungría.

¿Quién tiene más goles, Messi o Cristiano?

Ante dicha situación, también surge la pregunta de cómo va el tema de los goles totales, donde evidentemente son los jugadores en activo con mejores cifras goleadoras. Esto por encima de nombres como Robert Lewandowski que suma 695 o el caso de Luis Suárez que tiene una cuenta total de 589.

El listado histórico de futbolistas con más goles los tiene a ambos en los más alto, pues son personajes que han dominado el mundo futbolístico casi dos décadas. Por ello, la gente hoy les ve con demasiada nostalgia, sapientes de que su adiós de las canchas está cada vez más cerca.