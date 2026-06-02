INSÓLITO: Delantero EUROPEO pierde vuelo para Copa Mundial de la FIFA 2026TM por problemas con su visa

Problema grande en la Selección de Suiza a días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026. Breel Embolo no viajó con el resto de la comitiva helvética a los Estados Unidos por un problema con su permiso de viaje. El ariete de 29 años de edad y pieza fundamental en el esquema de Murat Yakin se quedó en suelo europeo a espera de que se resuelva el problema migratorio.

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Según información de la Federación Suiza de Futbol, la autorización ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) del jugador del Stade de Rennes había sido aprobada por las autoridades estadounidenses, sin embargo, éstas mismas notificaron que el documento necesitaba una revisión adicional. Con ello, Embolo no pudo viajar a Norteamérica y se espera que en los próximos días den luz verde a su viaje.

Algunos medios suizos recordaron que hubo un incidente de Breel Embolo en 2018 en los Estados Unidos, el cual sería la razón de la revisión adicional por parte de las autoridades al documento del delantero.

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Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.